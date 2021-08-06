Вакцинация против COVID-19: в Украине сделали рекордное количество прививок за сутки

Новости

В Украине за сутки медики вакцинировали 167 383 человека, из них первую дозу получили 98 447, а полностью иммунизированы — 68 936. Сейчас это самый большой показатель суточной вакцинации.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В течение суток работали 894 мобильные бригады, 2 709 пунктов прививки и 301 центр вакцинации.

С начала прививочной кампании первую дозу препарата уже получили 3 953 540 человек, а две дозы — 2 284 166 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 237 706 прививок.

«Вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни», — отмечают в Минздраве.

К слову, за сутки в Украине выявили 1 081 случай коронавирусной болезни COVID-19. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Так, в Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.