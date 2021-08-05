Без шести нулей. Венесуэла вводит цифровую национальную валюту

Новости

Ministerio del Poder Popular de Economìa, Finanzas y Comercio Exterior

В Венесуэле с 1 октября введут цифровую национальную валюту.

Об этом сообщил Центральный банк страны.

«Начиная с 1 октября начнет действовать цифровой боливар с применением денежной шкалы, которая уберет шесть нулей в национальной валюте», — говорится в сообщении.

В то же время в Центробанке заверили, что введение цифровой валюты не повлияет на курс боливара. Новые банкноты без шести нулей также поступят в обращение с 1 октября.

«Она [валюта] не будет стоить ни больше, ни меньше, это делается для простоты использования», — заявил регулятор.

Также в Центральном банке отметили, что граждане Венесуэлы смогут продолжать пользоваться бумажными деньгами наравне с цифровыми.

Регулятор надеется, что цифровые боливары позволят снизить транзакционные издержки в экономике и ускорить получение переводов между клиентами разных банков, что поможет восстановить экономику Венесуэлы в целом.