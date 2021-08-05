Лионель Месси официально ушел из «Барселоны»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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David Ramos - FIFA / FIFA via Getty Images
Аргентинский футболист и один из лучших игроков мира Лионель Месси официально ушел из «Барселоны». Стороны не смогли договориться о его новом контракте.
Об этом пишет пресс-служба футбольного клуба из Испании.
Там отметили, что несмотря на договоренность о подписании нового контракта 5 августа, этого не произошло из-за «финансовых и структурных препятствий (правила Лиги Испании)».
«В результате этой ситуации Месси не сможет остаться в ФК «Барселона». Обе стороны глубоко сожалеют о том, что пожелания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены», — отметили в клубе.
«Барселона» поблагодарила игрока за его вклад в развитие клуба и пожелала успеха в дальнейшей карьере.
Месси защищал цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С сине-гранатовыми он 10 раз стал чемпионом Испании, выиграл семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и трижды — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В прошлом сезоне испанской Примеры Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и выполнил 11 результативных передач.
- Летом 2020 года аргентинец уже хотел покинуть клуб. Он сослался на пункт в личном контракте. Руководство клуба посчитало, что футболист не может уйти бесплатно, поскольку он сообщил об уходе нарушая пункт договора, срок действия которого якобы истек еще 30 мая. «Барселона» была готова отпустить игрока, но за рекордную сумму — более 222 миллионов евро.