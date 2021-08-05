Экс-секретарь СНБО Данилюк через суд требует остановить конкурс на должность главы Бюро экономической безопасности
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН
Проведение конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) должны остановить из-за отстранения экс-секретаря СНБО, бывшего министра финансов Александра Данилюка.
Об этом сообщается на странице юридической компании «Миллер» в Facebook, которая представляет интересы Данилюка.
По мнению юристов, во время конкурса были нарушены процедуры, в частности, отмечают, что кандидата на эту должность Александра Данилюка отстранили от конкурса противоправно, поэтому дальнейшие этапы конкурса проводить не могут.
Также юристы объяснили, что нарушение заключается в том, что в перечне документов, которые должен представить кандидат на должность, нет требования о подтверждении наличия у него специального образования. А согласно протоколу заседания комиссии, именно это стало основанием для недопуска Данилюка к дальнейшему участию в конкурсе.
«Требование о наличии специального образования есть только к человеку, который уже назначается на должность директора Бюро, а не к кандидату (согласно ст. 16 Закона Украины «О БЭБ»)», — отметили в компании.
Как отмечается, адвокаты «Миллера» уже обратились в Окружной административный суд Киева с заявлением об обеспечении иска о признании действий комиссии по проведению конкурса противоправными и о запрете дальнейших этапов конкурса.
Суд должен вынести соответствующее постановление в течение двух дней.
- Верховная Рада 28 января 2021 года приняла закон «О Бюро экономической безопасности Украины». Его деятельность будет координировать Кабинет министров. Поэтому в Украине ликвидируют налоговую милицию, экономические подразделения СБУ и Нацполиции — вместо них будет БЭБ.
- Комиссия по отбору главы Бюро экономической безопасности, которую возглавляет Милованов, сняла Данилюка с конкурса. Это объяснили тем, что его американский диплом не подтвержден в Украине.
- После этого советник главы Офиса президента Андрея Ермака Тимофей Милованов и бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подрались на дне рождении последнего. Мужчины начали ссориться, после чего именинник попросил гостя уйти с дня рождения, но тот отказался. В конце концов ссора переросла в рукоприкладство — Данилюк несколько раз толкнул Милованова ногой и ударил рукой по лицу, разбив ему бровь.
- На следующий день Милованов рассказал, что драка произошла из-за решения комиссии об отстранении Данилюка от конкурса на главу Бюро экономической безопасности (БЭБ).