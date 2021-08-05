Экс-секретарь СНБО Данилюк через суд требует остановить конкурс на должность главы Бюро экономической безопасности

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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН

Проведение конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) должны остановить из-за отстранения экс-секретаря СНБО, бывшего министра финансов Александра Данилюка.

Об этом сообщается на странице юридической компании «Миллер» в Facebook, которая представляет интересы Данилюка.

По мнению юристов, во время конкурса были нарушены процедуры, в частности, отмечают, что кандидата на эту должность Александра Данилюка отстранили от конкурса противоправно, поэтому дальнейшие этапы конкурса проводить не могут.

Также юристы объяснили, что нарушение заключается в том, что в перечне документов, которые должен представить кандидат на должность, нет требования о подтверждении наличия у него специального образования. А согласно протоколу заседания комиссии, именно это стало основанием для недопуска Данилюка к дальнейшему участию в конкурсе.

«Требование о наличии специального образования есть только к человеку, который уже назначается на должность директора Бюро, а не к кандидату (согласно ст. 16 Закона Украины «О БЭБ»)», — отметили в компании.

Как отмечается, адвокаты «Миллера» уже обратились в Окружной административный суд Киева с заявлением об обеспечении иска о признании действий комиссии по проведению конкурса противоправными и о запрете дальнейших этапов конкурса.

Суд должен вынести соответствующее постановление в течение двух дней.