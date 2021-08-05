Суд дал разрешение на принудительный привод экс-командира харьковского «Беркута» Шаповалова. Он объявлен в розыск

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Нужненко Сергей \ УНИАН

Печерский районный суд города Киева дал разрешение на задержание и привод бывшего командира харьковского «Беркута» Виктора Шаповалова, который не явился на заседание.

Об этом сообщается на странице Адвокатской совещательной группы в Facebook.

«Печерский суд дал разрешение на его задержание. Поскольку вчера, 4 августа, Шаповалов не явился в Печерский суд, где должны были рассматривать ходатайство о мере пресечения ему по подозрению в убийстве», — говорится в сообщении.

По словам прокурора Дениса Иванова, Шаповалов объявлен в розыск.

«Его защитники не знают, где он находится. Его телефоны выключены, его место нахождения ни следователю, ни прокурору неизвестно. Из-за этого подозреваемый был объявлен в розыск. Мы обратились в суд с ходатайством о разрешении на его задержание с целью привода. Следственный судья рассмотрел ходатайство и установил, что подозреваемый был уведомлен надлежащим образом и не явился в судебное заседание. Судья удовлетворил ходатайство», — рассказал он.

Также Иванов отметил, что решение суда будет направлено в Государственную пограничную службу и в Службу безопасности, которая осуществляет розыск.

Отдельно адвокатская группа отметила, что Шаповалов исчез 4 августа после заседания в Подольском суде, где слушается другое дело в отношении экс-командира «Беркута» — о превышении власти и служебных полномочий.