Мэр Конотопа облил водой нардепа «Слуги народа» Качуру на заседании горсовета. Полиция открыла уголовное производство

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Скриншот / Youtube

В Конотопе (Сумская область) мэр Артем Семенихин во время заседания горсовета облил водой народного депутата от фракции «Слуга народа» Александра Качуру.

Видео с места происшествия обнародовало издание Delo.ua в своем YouTube-канале.

Как видно на видео, бутылку с мутной жидкостью на заседание принес сам нардеп для подкрепления своих слов о некачественном водоснабжении в Конотопе и передал ее мэру.

«Сегодня мне люди передали воду из-под крана. Как вы считаете, какого она цвета? Ее можно пить? Я вас прошу — проведите, пожалуйста, соответствующее исследование. Я думаю, что там вся таблица Менделеева», — заявил Качура.

Также Качура раскритиковал местные власти за то, что в городе закрываются мясокомбинат и молокозавод, а хлебозавод находится в плохом состоянии.

В ответ Семенихин возмутился, что из госбюджета выделили 300 млн гривен на строительство спорткомплекса в городе Тростянец, но на водопровод или на первый этап строительства мусорного полигона по новым стандартам, который стоит 120 млн гривен, деньги выделять не спешат.

После этого мэр Конотопа предложил Качуре «немножко отрезвиться нашей конотопской водичкой» и облил нардепа из бутылки. Качура начал сопротивляться, и в результате оба мужчины были мокрые. Разнимали Семенихина и Качуру охранники.

«Как мне показалось, вам немножечко плохо, я вас привел в чувство. Это святая вода», — добавил он и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Качурой.

Впоследствии партия «Слуга народа» сообщила, что полиция открыла уголовное производство по статье о препятствовании работе народного депутата.

«Народный депутат Александр Качура участвовал в заседании сессии Конотопской ОТГ, во время которой мэр Конотопа Артем Семенихин и его охрана спровоцировали драку», — заявили в политсиле.