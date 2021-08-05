На Харьковщине СБУ разоблачила банду рэкетиров, среди которых есть действующие правоохранители

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Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию на Харьковщине, во время которой ликвидировала «мощную преступную группировку».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным силовиков, в состав организации входило около 50 человек, среди которых действующие правоохранители, а также мужчины с опытом ведения боевых действий.

По предварительным данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг.

Объем их «прибыли» составил более миллиона гривен ежемесячно.

В частности, они «обложили данью» местных предпринимателей и если последние отказывались давать им деньги, то злоумышленники угрожали им физической расправой или повреждали имущество, в частности поджигали автомобили.

По данным СМИ и ряда телеграмм-каналов, к этой организации причастны члены «Нацкорпуса», у которых в частности проводили обыски СБУ. Мы обратились к «Нацкорпусу» за комментарием и ожидаем ответа главы пресс-службы.

Группировка имела большое влияние на представителей органов местной власти. СБУ задокументировала, что преступной деятельности способствовали должностные лица одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета.

Действия злоумышленников квалифицировали по трем статьям:

ст. 255 (создание, руководство преступной сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ст. 189 (вымогательство);

ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности).

Силовики изъяли крупные суммы денег, черновые записи учета «дани с предпринимателей», оружия, боеприпасы, а также удостоверение действующих сотрудников Национальной полиции. Участникам преступной группировки готовят сообщение о подозрении.