«Перешел все красные линии». В МИД России отреагировали на заявление Зеленского о Донбассе

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Никита Кочук / ДИП МИД РФ

В России обвинили президента Украины Владимира Зеленского в попытке «избавиться от своих избирателей как ненужных свидетелей невыполненного им обещания о мире» и в «переходе красных линий, отделяющих национальную политику от национализма», комментируя его заявление, что жителям Донбасса, которые считают эту территорию российской, следует переехать в РФ.

Об этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.

«Вместо того, чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский бросает в людей камень раздора, добивая страну. [...] Победу на выборах обеспечили те, кого он теперь выводит из своей страны — русскоязычные граждане Юго-Восточной, Южной и Центральной Украины», — добавила она.

Также Захарова заявила, что якобы коренным жителям не за что держаться, потому что «киевский режим продает землю иностранцам».

В то же время представитель МИД РФ в очередной раз намекнула, что якобы Украиною «руководят из-за границы».

«Повторяя тезисы о борьбе с мифической оккупацией, на деле Зеленский ведет дело к реальной сдаче суверенитета Украины. Членство в ЕС и НАТО означает ровно это. Если тем, кто чувствует себя русскими, Зеленский предлагает уехать, то надо быть честным до конца и предложить аналогичное тем, кто рвется в ЕС и НАТО», — считает Захарова.

Кроме этого, спикер российского МИД предупредила Зеленского, что через несколько лет ему могут «предложить выехать» — «ради его детей и внуков».

Также на слова украинского президента отреагировал вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который заявил, что якобы Украина никогда не войдет в Евросоюз и НАТО.

«Большая ошибка им оставаться жить в Украине, если они так хотят в Европу. Если человек любит Европу, считает, что всю жизнь находился на территории Украины, но чувствовал, что это оккупированная часть Австро-Венгрии, или хочет просто пополнить миллионную армию украинских «европейцев», которые работают прислугой и сиделками на Западе, этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в ЕС», — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Толстого, на этой территории «без России цивилизации не будет».

«Россия и русская цивилизация будет расти вверх, будет все строить, однозначно. Украина в нынешнем виде — в оккупированном, в отрезанном от России не имеет никаких перспектив. Но если ты чувствуешь, что Украина — это часть русской цивилизации, а Киев — мать городов русских, если ты чувствуешь, что ты украинец и знаешь свою историю — будь там, держись. Эта земля все равно будет деоккупирована в любом случае», — добавил вице-спикер российской Думы.