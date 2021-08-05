«Циклон приблизился». Синоптики прогнозируют в некоторых регионах Украины сильные ливни в ближайшие 12 часов
- Автор:
- Олег Панфилович
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Pixabay / Thorsten Frenzel
Синоптики ожидают сильных ливней в ряде регионов Правобережной Украины в течение ближайших 12 часов из-за приближения циклона Henri.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Метеорологи прогнозируют, что в этих регионах уровень осадков может составить от 15 до 49 мм. При этом в большинстве юго-восточных областей будет солнечно, сухо и жарко.
6 августа в Украине, кроме юго-восточной и восточной частей, ожидаются кратковременные дожди грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15—20 м/с. Ночью в западных и Житомирской областях, а днем — в Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях значительные дожди.
Ветер юго-восточный 7—12 м/с. Температура ночью +14...+19 °C, на юге страны +18...23 °C; днем в западных областях +20...25 °C, в северных (кроме Сумской), Черкасской и Одесской областях +24...29 °C, на остальной территории +30... 35 °C.
- Накануне сообщалось, что в четверг, 5 августа, циклон Henri с Адриатического моря приблизится к Украине, в западных областях ожидаются сильные дожди.
- Перед этим в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на август: температура будет выше климатической нормы, а количество осадков не превысит средние показатели.