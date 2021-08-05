Таиланд запретил пользоваться солнцезащитными кремами в морских национальных парках. Они вредят кораллам

Новости

Сумит Чинчане / Unsplash

Таиланд запретил использовать во всех морских национальных парках солнцезащитные средства, которые содержат вредные для кораллов вещества. Об этом сообщает BBC.

Растут опасения, что лосьоны, которые туристы используют для защиты от солнца, вредят кораллам, которые и так медленно растут. Департамент охраны природы Таиланда заявил, что четыре ингредиента, которые обычно содержатся в солнцезащитных кремах, уничтожают личинки кораллов, препятствуют их размножению и вызывают обесцвечивание рифов.

Читайте также: Власти Таиланда открыли Пхукет для вакцинированных иностранцев

Это очередная попытка правительства Таиланда защитить свои кораллы от индустрии туризма. За нарушение запрета могут оштрафовать на сумму до 100 000 бат (более 80 тысяч гривен). Однако пока неизвестно, как будут проверять соблюдение правил.

Подобные запреты уже ввели тихоокеанский остров Палау и американский штат Гавайи.