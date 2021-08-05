СБУ назвала причину смерти первого главы ведомства Евгения Марчука

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Космач Александр / УНИАН

О смерти бывшего премьера Украины Евгения Марчука стало известно утром 5 августа. Причиной смерти стал коронавирус, который обострил хронические болезни.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

«Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность», — говорится в сообщении Службы безопасности.

В 1991—1994 годах Марчук был первым главой Службы безопасности Украины, а в марте 1994-го ему присвоили звание генерала.

«Роль Евгения Марчука в построении государства Украины трудно переоценить. С ним связано и ассоциируется становления СБУ как органа, который защищает национальную безопасность Украины», — отмечает пресс-служба.

Президент Украины Владимир Зеленский также выразил искренние соболезнования по поводу смерти генерала.

«Уверен, что огромный опыт Евгения Кирилловича послужит ориентиром для будущих поколений государственных деятелей, которые ставят интересы Украинского государства превыше всего», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в возрасте 80 лет скончался четвертый премьер-министр и бывший уполномоченный представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук.

Политик руководил правительством Украины в 1995—1996 годах, а с июня 2003 по сентябрь 2004 был министром обороны.