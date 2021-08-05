Умер первый глава СБУ и экс-премьер-министр Евгений Марчук

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Гонтарь Владимир / УНИАН

Умер первый глава Службы безопасности Украины, четвертый премьер-министр Украины, бывший министр обороны и секретарь СНБО Евгений Марчук.

Об этом сообщила его жена Лариса Ившина.

Евгению Марчуку было 80 лет и, по словам жены, у него остановилось сердце.

Марчук был первым действующим главой Службы безопасности Украины с 1991 года до июля 1994 года. Кроме того, руководил правительством Украины в 1995—1996 годах, а с июня 2003 по сентябрь 2004 был министром обороны.

Политик также возглавлял Международный секретариат по безопасности и гражданскому сотрудничеству между Украиной и НАТО. А с мая 2015 года был представителем Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы на Минских переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе.

В ноябре 2018 года тогдашний президент Петр Порошенко назначил Марчука уполномоченным представлять Украину в Трехсторонний контактной группе. Он пробыл на этой должности до мая 2019 года.