Беларусская легкоатлетка Тимановская приехала в Польшу. Она отказалась возвращаться с Олимпиады в Минск

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Facebook / Кристина Тимановская

Беларусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая отказалась возвращаться с Олимпиады в Минск, приехала в Польшу.

Об этом сообщил в своем Facebook бывший министр культуры, оппозиционер Павел Латушко, который сейчас проживает в Польше.

«Мы рады, что Кристине Тимановской удалось благополучно добраться до Варшавы! Надеемся, что агония режима скоро закончится, и Кристина сможет вернуться к покорению новых спортивных вершин в новой Беларуси!» — отметил он.

Представители беларусской общины в Польше ожидали Тимановскую в аэропорту Варшавы, но она так и не вышла, хотя ее рейс прибыл вовремя. Только Латушко впоследствии опубликовал фото вместе с спортсменкой.