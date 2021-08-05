Беларусская легкоатлетка Тимановская приехала в Польшу. Она отказалась возвращаться с Олимпиады в Минск
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- Алексей Ярмоленко
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Facebook / Кристина Тимановская
Беларусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая отказалась возвращаться с Олимпиады в Минск, приехала в Польшу.
Об этом сообщил в своем Facebook бывший министр культуры, оппозиционер Павел Латушко, который сейчас проживает в Польше.
«Мы рады, что Кристине Тимановской удалось благополучно добраться до Варшавы! Надеемся, что агония режима скоро закончится, и Кристина сможет вернуться к покорению новых спортивных вершин в новой Беларуси!» — отметил он.
Представители беларусской общины в Польше ожидали Тимановскую в аэропорту Варшавы, но она так и не вышла, хотя ее рейс прибыл вовремя. Только Латушко впоследствии опубликовал фото вместе с спортсменкой.
- 1 августа стало известно, что из олимпийского Токио пытаются вывезти беларусскую спортсменку Кристину Тимановскую из-за критики в адрес штаба своей команды. Накануне она заявила, что 29 июля ей пришлось участвовать в эстафете на 400 метров без предупреждения со стороны руководства команды. Бегунья сказала, что ее исключили из команды, потому что она «рассказала в своем Instagram о халатности тренеров».
- Тимановская должна была 2 августа участвовать в забеге на 200 метров среди женщин. Однако 1 августа тренерский штаб пришел к ней в комнату и приказал собрать вещи, прежде чем ее отвезут в аэропорт. В аэропорту женщина обратилась за помощью к полицейским. Тимановская заявила, что боится возвращаться в Беларусь. В аэропорту ее охраняла японская полиция, а 2 августа отвезли в посольство Польши, где предложили визу и продолжение спортивной карьеры.