Отчет ЕС по безвизу: Украине советуют усилить борьбу с коррупцией и прекратить выдачу двух загранпаспортов

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В Европейском Союзе опубликовали отчет о соблюдении Украиной условий для продолжения безвиза. В целом украинская власть придерживается необходимых требований, но ей советуют улучшить борьбу с коррупцией и прекратить практику выдачи двух действующих загранпаспортов.

Об этом говорится в отчете Еврокомиссии.

В ЕС отметили сотрудничество с Украиной в различных важных трансграничных вопросах. Там указали, что в 2020 году количество украинцев, которые просили убежища в ЕС, упало на 37%. Также на 15% снизилось и количество отказов во въезде в страны-члены ЕС. В то же время в 2020 году в Евросоюзе нашли 50 тысяч украинцев, которые находились там нелегально, — на 9 тысяч больше, чем в предыдущем году.

Также страны-члены ЕС признали хорошим сотрудничество с Украиной в вопросе безопасности. Там приветствовали ряд реформ правоохранительных органов — законопроект о создании Бюро экономической безопасности, принятый в первом чтении законопроект о реформе СБУ, а также принятый законопроект о борьбе с организованной преступностью. В то же время в ЕС вспомнили и о скандальном решении Конституционного суда, который разрушил антикоррупционную инфраструктуру. Украинская власть пока еще не до конца ее восстановила.

В связи с этим Еврокомиссия обнародовала ряд рекомендаций для Украины:

продолжать прилагать усилия для уменьшения количества нелегалов из Украины в ЕС;

отменить практику выдачи двух действующих загранпаспортов и аннулировать уже выданные;

повысить эффективность антикоррупционных учреждений, принять необходимое законодательство для установления четкого статуса НАБУ;

проводить прозрачный и деполитизированный конкурс на должности председателей НАБУ, САП и АРМА, а также прокуроров;

создать для НАБУ условия для самостоятельной прослушки;

повысить эффективность борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег.

«В целом Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации. Однако необходимы дальнейшие усилия для решения проблемы необоснованных заявлений о предоставлении убежища, а также в сферах борьбы с коррупцией, отмывания денег и предотвращения и борьбы с организованной преступностью», — говорится в отчете.