Убийство Шеремета: Юлию Кузьменко отпустили под ночной домашний арест
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- Ангелина Шеремет
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Ковальчук Виктор / УНИАН
Шевченковский районный суд Киеве 4 августа изменил меру пресечения фигурантке дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Ее отпустили с круглосуточного домашнего ареста на ночной и сняли электронный браслет.
Об этом сообщил ее адвокат Тарас Безпалый.
Кузьменко находилась на домашнем аресте с 11 августа 2020 года. До этого она сидела в СИЗО с 13 декабря 2019 года.
На заседании 4 августа суд, кроме ходатайства об изменении меры пресечения, продолжил исследовать экспертизы: фотоэкспертизу еще одной фигурантки Яны Дугарь.
Другой фигурант дела Андрей Антоненко находится под круглосуточным домашним арестом, Яна Дугарь — под личным обязательством.
- 12 декабря 2019 года тогдашний глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Впоследствии на брифинге правоохранители представили часть результатов следствия и назвали подозреваемых: военная медсестра Яна Дугарь, врач Юлия Кузьменко, музыкант и сотрудник Сил спецопераций Андрей Антоненко.
- Впоследствии фигурантам дела изменили подозрение. Андрей Антоненко теперь является не организатором убийства, а исполнителем по предварительному сговору, Юлия Кузьменко тоже является исполнителем, а Яна Дугарь — пособником.
- 22 мая 2020 года стало известно, что полиция завершила досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета. 28 сентября суд присяжных начал рассмотрение дела по сути.