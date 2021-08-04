Убийство Шеремета: Юлию Кузьменко отпустили под ночной домашний арест

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Ковальчук Виктор / УНИАН

Шевченковский районный суд Киеве 4 августа изменил меру пресечения фигурантке дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Ее отпустили с круглосуточного домашнего ареста на ночной и сняли электронный браслет.

Об этом сообщил ее адвокат Тарас Безпалый.

Кузьменко находилась на домашнем аресте с 11 августа 2020 года. До этого она сидела в СИЗО с 13 декабря 2019 года.

На заседании 4 августа суд, кроме ходатайства об изменении меры пресечения, продолжил исследовать экспертизы: фотоэкспертизу еще одной фигурантки Яны Дугарь.

Julia Kiyan Kuzmenko / Facebook

Другой фигурант дела Андрей Антоненко находится под круглосуточным домашним арестом, Яна Дугарь — под личным обязательством.