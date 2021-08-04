Франция разрешила вакцинированным украинцам посещать ее заморские территории без визы

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Франция разрешила гражданам Украины въезжать на свои заморские территории без специальной визы.

Об этом сообщает посольство Франции в Украине.

«Отличная новость: украинцам с биометрическим паспортом и полным курсом вакцинации больше не нужна виза для поездки на французские заморские территории. Этот шаг подтверждает динамизм наших туристических обменов», — заявили в посольстве.

Как объясняет «Европейская правда», в целом от иностранцев раньше требовали получать для поездки во французские заморские территории специальную визу, потому что они не входят в Шенгенскую зон. Впрочем, с некоторыми типами Шенгенской визы поездки были возможны. В то же время для граждан ЕС и стран Шенгенской зоны для коротких визитов такого требования не выдвигали.

Заморские территории — ряд территорий (преимущественно островов, за исключением континентальной Гвианы), принадлежащих Франции, но удаленных от ее основной европейской территории. Франция владеет территориями в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах и Французской Гвианой.