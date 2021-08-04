В Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Более 30 человек пострадали, есть погибшие
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- Ангелина Шеремет
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Seznam Zprávy / Twitter
В Чехии утром 4 августа между станциями Домажлице и Ближеов столкнулись два пассажирских поезда. Два человека погибли, ранения получил по меньшей мере 31 человек, семеро пострадавших в критическом состоянии.
Об этом сообщает издание Novinky.
По словам министра транспорта Карела Гавличека, один из машинистов проехал на красный свет. На место происшествия направили три вертолета для госпитализации пострадавших.
Полиция уточнила, что скоростной поезд Ex 351 Zapadni expres, который направлялся из Чешске Кубице в Прагу, столкнулся с пассажирским составом, ехавшим по маршруту Пльзень — Домажлице.
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