В Оманском заливе неизвестные захватили танкер. Подозревают Иран

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У берегов Объединенных Арабских Эмиратов, в Оманском заливе неизвестные вооруженные люди захватили танкер Asphalt Princess. Он ходил под флагом Панамы.

Об этом пишет Reuters.

Инцидент произошел неподалеку порта Эль-Фуджейра в ОАЭ, в 97 километрах от берега.

На борт корабля поднялись до 10 неизвестных вооруженных людей и захватили его. До этого 4-6 танкеров в Оманском заливе одновременно сообщили о «потере управления». Это означает, что судно не имеет возможности маневрировать в силу исключительных обстоятельств.

В Великобритании считают, что к инциденту причастны иранские военные или поддерживаемые ими боевики. Но там все опровергают. В МИД Ирана призвали не создавать «ложную атмосферу».