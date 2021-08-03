SkyUp запускает три новых рейса в Саудовскую Аравию
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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SkyUp
Украинская авиакомпания SkyUp запускает три рейса из Киева в Саудовскую Аравию.
Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Борисполь».
«3 августа в 19:10 первые пассажиры SkyUp отправились в путешествие из «Борисполя» в Даммам. Отныне такие рейсы доступны пассажирам каждый вторник», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что с 4 августа открываются рейсы в Эр-Рияд, а с 8 августа — в Джидду.
- Саудовская авиакомпания Flynas 11 июня запустила первый прямой рейс из Эр-Рияда в Киев (аэропорт «Борисполь»). С 18 июня рейсы между городами ежедневно выполняет новый лоукост Flynas.
- О том, что Flynas заходит на украинский рынок, в министерстве сообщили 31 мая. Flynas — это ведущий лоукост в Саудовской Аравии. Парк компании насчитывает 30 самолетов. За последние пять лет Flynas ежегодно признавался лучшим лоукостом Ближнего Востока.
- С конца августа авиакомпания SkyUp запустит рейсы из Киева в Париж и Ниццу.