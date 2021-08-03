SkyUp запускает три новых рейса в Саудовскую Аравию

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SkyUp

Украинская авиакомпания SkyUp запускает три рейса из Киева в Саудовскую Аравию.

Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Борисполь».

«3 августа в 19:10 первые пассажиры SkyUp отправились в путешествие из «Борисполя» в Даммам. Отныне такие рейсы доступны пассажирам каждый вторник», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что с 4 августа открываются рейсы в Эр-Рияд, а с 8 августа — в Джидду.