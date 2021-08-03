США ждут от Киева тщательного расследования убийства беларуса Шишова. Кулеба пообещал, что Украина сделает все возможное
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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vvshishov / Instagram
США надеются, что Украина проведет полное и тщательное расследование убийства в Киеве главы «Беларусского Дома в Украине» Виталия Шишова. Украина в свою очередь заверила, что сделает все возможное.
Об этом говорится в заявлении американского посольства в Киеве от 3 августа, когда Шишова нашли мертвым. Позицию Украины озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Соединенные Штаты глубоко опечалены смертью беларусского активиста Виталия Шишова в Киеве, и мы выражаем глубокие соболезнования его близким. Его смерть произошла на фоне неприемлемой беларусской расправы с гражданским обществом, и мы надеемся на полное и тщательное расследование украинской властью и установление причин и обстоятельств», — отметили в посольстве.
В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сделает все возможное для расследования этого дела: «важно выявить всю правду о его трагической смерти».
- Во вторник, 3 августа, около 8 часов утра на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы нашли повешенным 26-летнего гражданина Беларуси, главу ОО «Беларусский Дом в Украине» Виталия Шишова. Он не вернулся с пробежки, на которую вышел 2 августа. Киевская прокуратура квалифицировала дело как умышленное убийство.
- «Беларусский Дом в Украине» — сообщество, созданное для взаимопомощи беларусам, вынужденным покинуть страну из-за режима Александра Лукашенко. Шишов в ней был главой и занимался тем, что верифицировал перебежчиков из Беларуси: кто действительно убегает от режима Александра Лукашенко, а кто — агент беларусского КГБ.