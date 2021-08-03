«Увидеть теорию Эйнштейна в действии». Ученые впервые выявили свет из-за черной дыры

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NASA / JPL-Caltech

Ученым впервые удалось зафиксировать сияние за черной дырой.

Об этом пишет CNN.

Астрофизик Стэнфордского университета Дэн Уилкинс и его коллеги наблюдали рентгеновские лучи, испускаемые сверхмассивной черной дырой, расположенной в центре галактики, которая находится на расстоянии 800 миллионов световых лет от Земли.

Сообщается, что эти яркие световые вспышки не являются чем-то необычным, потому что огромная гравитация вокруг черной дыры может нагревать материю до миллионов градусов. Это может испускать радиоволны и рентгеновские лучи. Иногда этот перегретый материал выбрасывается в космос быстрыми струями, включая рентгеновские и гамма-лучи.

Но Уилкинс заметил более мелкие вспышки рентгеновских лучей, которые произошли позже и были разного цвета — и они исходили с дальней стороны черной дыры.

«Любой свет, который попадет в черную дыру, не выходит из нее, поэтому мы не можем видеть то, что находится позади черной дыры. Причина, по которой мы можем это видеть, заключается в том, что черная дыра искривляет пространство, отклоняет свет и закручивает вокруг себя магнитные поля», — объяснил Уилкинс.

Исследователи считаю, что это открытие позволяет наблюдать, как магнитное поле может вести себя вблизи черной дыры и увидеть общую теорию относительности Эйнштейна в действии. В центре теории стоит идея о том, что гравитация — это материя, искажающая пространство-время.