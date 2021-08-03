Новый глава ВСУ Залужный запретил чиновникам ездить в зону ООС
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Facebook / Операція об'єднаних сил
Новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил о временном запрете для чиновников на визиты в зону проведения Операции объединенных сил.
Об этом утром 3 августа сообщила пресс-служба Верховной Рады, поскольку из-за этого отменяется визит в ООС главы парламента Дмитрия Разумкова.
Визит был запланирован на вторник, 3 августа. Разумков планировал ознакомиться с текущей ситуацией по безопасности в районе проведения ООС, а также пообщаться с местными жителями и военнослужащими.
Позже сам Залужный пояснил, что этот запрет продлится 10 дней. Принял он это решение из-за процесса приема-передачи должности командующего операции Объединенных сил, который должен состояться в спокойной рабочей обстановке, чтобы можно было обеспечить бесперебойную оборону государства.
Отметим, что 27 июля президент уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (он занимал эту должность более двух лет — с 21 мая 2019 года). На его место назначили командующего оперативным командованием «Север» Валерия Залужного.
- Более года назад, 27 июля 2020 года, на Донбассе началось очередное перемирие. За это время погибли 45 украинских военных, 163 были ранены. Кроме этого, боевики 1 995 раз обстреливали Вооруженные силы Украины. Украинская делегация отмечает, что это почти втрое меньше обстрелов по сравнению с периодом с июля 2019 до июля 2020 года: тогда было 88 погибших, 494 раненых и 4 257 обстрелов.