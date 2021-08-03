Билл и Мелинда Гейтс официально развелись после 27 лет супружеской жизни

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Frederic Stevens / Contributor

Основатель компании Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс и его жена, филантроп и предприниматель Мелинда Гейтс официально развелись.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на судебные документы от 2 августа.

Бывшие супруги заключили договор о раздельном проживании (separation contract), в рамках которого согласились разделить имущество, долги и судебные расходы.

The Business Insider объясняет, что так называемый контракт о разводе — это один из способов, которым можно скрыть от общественности детали развода публичных лиц.

Права на опеку над детьми не определяли, поскольку все трое потомков старше 18 лет.

Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе в мае, после 27 лет брака, во время которого они воспитали троих детей. Тогда они заявили, что больше не верят в то, что «смогут расти вместе как пара на новом этапе жизни». Мелинда Гейтс отказалась менять свою фамилию после развода. По официальным данным, состояние супругов составляют более 51 млрд долларов.