Зеленский подписал закон о штрафах за перегрузки на дорогах и отказ от взвешивания транспорта

Новости

Nigel Tadyanehondo / Unsplash

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении штрафов за перегрузки автомобильного транспорта на дорогах и нарушение габаритов.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Как отмечается, документ будет способствовать улучшению состояния безопасности дорожного движения, уменьшению количества ДТП и сохранению жизней людей, а также не позволит разрушать автомобильные дороги.

В частности, закон вводит административную ответственность за нарушения безопасности, которые зафиксированы автоматически или с помощью съемки.

Также документ вводит штрафы для водителей транспорта, если они не выполняют требование остановиться от представителей Государственной службы по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность»), вносят недостоверную информацию о массе или габаритах груза в товарно-транспортную накладную и прочее.

Кроме этого, предусматривается ответственность за отказ от габаритно-весового контроля, в частности водителя могут оштрафовать на 51 тысячу гривен.