УАФ подтвердила, что Шевченко покидает сборную. Нового тренера выберут 9 августа

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Украинская ассоциация футбола подтвердила уход Андрея Шевченко с должности главного тренера сборной Украины.

Об этом говорится в официальном заявлении УАФ.

Шевченко и его тренерский штаб не захотели продлевать контракт до конца 2022 года, а свое решение объяснили желанием после чемпионата Европы перейти на клубную работу.

Таким образом 30 июля 2021 года истек срок контракта между Украинской ассоциацией футбола и тренерским штабом сборной.

Уже 9 августа состоится заседание Исполкома УАФ, на котором примут решение относительно тренерского штаба сборной Украины

«Я бесконечно благодарен Андрею Шевченко и его тренерскому штабу, что они на протяжении пяти лет работали в сборной Украины! Уважаю их решение развивать свою карьеру на клубном уровне. И при этом спасибо за все те эмоции, которые мы пережили во время матчей сборной Украины», — отметил глава УАФ Андрей Павелко.

Он добавил, что Шевченко может вернуться на пост тренера сборной после клубной работы.

«А сейчас я желаю Андрею успехов в тренерской работе», — подытожил Павелко.

Главный тренер сборной Украины работал с национальной командой с лета 2016 года. За это время сборная Украины вышла на Евро-2020, а также пробилась в группу A Лиги наций УЕФА 2018—2019.