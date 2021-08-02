«Шахтер» и «Заря» узнали потенциальных соперников в еврокубках
- Автор:
- Олег Панфилович
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Twitter / FC Shakhtar Donetsk
Футбольные клубы «Шахтер» и «Заря» получили потенциальных соперников в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.
Жеребьевка состоялась в швейцарском Ньоне.
В случае победы над бельгийским «Гентом» донецкая команда в плей-офф встретится с победителем пары «Монако» (Франция) — «Спарта Прага» (Чехия). Первые поединки плей-офф запланированы на 17—18 августа. Ответные матчи состоятся 24—25 августа.
Луганская «Заря» в плей-офф Лиги Европы сойдется с победителем пары «Анортосис» (Греция) — «Рапид» (Австрия). Матчи состоятся 19 и 26 августа. Первую встречу луганчане проведут на выезде.
- Футбольный клуб «Ворскла» (Полтава) по сумме двух матчей уступил команде из Финляндии КуПС и вылетел из еврокубков. В следующем раунде этого турнира начнет выступления еще один украинский клуб — «Колос» с Коваливки.