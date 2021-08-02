Глава МИД Кулеба озвучил тематические панели «Крымской платформы»
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- София Телишевская
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Брессонова Ани / УНИАН
В Киеве в рамках саммита «Крымской платформы» 23 августа проведут четыре тематические панели.
Об этом глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал на форуме «Украина 30».
«На саммите, кроме основного заседания с участием глав делегаций, состоятся четыре тематические панели», — сообщил чиновник.
Какие будут тематические панели:
- о непризнании попытки аннексии Крыма;
- о милитаризации Азово-Черноморского региона;
- о путях реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие;
- о восстановлении прав крымскотатарского народа.
К декларации, которую примут на саммите, смогут присоединиться государства, представители которых не приедут в Киев 23 августа.
- «Крымская платформа» — это новый международный консультативно-коммуникационный механизм, конечной целью которого является деоккупация Крыма и его возвращение под контроль Украины.
- Платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый — самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств. Второй — уровень глав МИД и министров обороны. Третий — межпарламентский уровень. И четвертый — уровень экспертов.
- Ранее стало известно, что США на саммите «Крымской платформы» представит министр транспорта США Пит Буттиджич.