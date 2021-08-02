Глава МИД Кулеба озвучил тематические панели «Крымской платформы»

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Брессонова Ани / УНИАН

В Киеве в рамках саммита «Крымской платформы» 23 августа проведут четыре тематические панели.

Об этом глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал на форуме «Украина 30».

«На саммите, кроме основного заседания с участием глав делегаций, состоятся четыре тематические панели», — сообщил чиновник.

Какие будут тематические панели:

о непризнании попытки аннексии Крыма;

о милитаризации Азово-Черноморского региона;

о путях реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие;

о восстановлении прав крымскотатарского народа.

К декларации, которую примут на саммите, смогут присоединиться государства, представители которых не приедут в Киев 23 августа.