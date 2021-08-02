Американская гимнастка, которая снялась с нескольких соревнований на Олимпиаде из-за психических проблем, все же выступит на бревне

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simonebiles / Instagram

Американская гимнастка Симона Байлз, которая отказалась от соревнований в нескольких категориях Олимпийских игр из-за проблем с психическим здоровьем, все же вернется на финальные соревнования на бревне.

О ее возвращении объявили 2 августа в официальном аккаунте в Twitter женской сборной США по спортивной гимнастике, а детали уже сообщает The New York Times.

«Мы очень рады подтвердить, что завтра вы увидите двух американских спортсменов в финале на бревне — Суни Ли и Симону Байлз! Мы не можем дождаться, чтобы посмотреть на вас обеих!» — сообщила женская сборная. Соревнования состоятся во вторник, 3 августа.

На прошлой неделе 24-летняя Байлз выступила только в финале командного многоборья и выполнила единственное упражнение — опорный прыжок. Выступление получилось неудачным, гимнастка плохо приземлилась и получила низкий балл. Затем она отказалась от участия в финале вольных упражнениях, в опорном прыжке и в упражнении на брусьях, а также отказалась от выступлений в командном и личном многоборье. Позже она объяснила, что у нее были «твисты» — так легкоатлеты называют внезапную потерю навыков в воздухе. Ранее Байлз рассказывала, что иногда во время упражнений не может отличить верх от низа. У спортсменки давно диагностирован синдром дефицита внимания и есть терапевтическое назначение на препараты, нейтрализующие болезненное состояние. Но в Японии эти лекарства запрещены.

В соцсетях американцы раскритиковали Байлз за ее решение сняться с нескольких соревнований. Так, например, ее обвиняли в трусости, безответственности и эгоизме.

Байлз — самая титулованная американская гимнастка в истории: на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году она завоевала четыре золотые медали и одну бронзовую.