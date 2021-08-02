Украина еще до начала отопительного сезона закачала в хранилища необходимый минимум газа

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Vincent Mundy / Bloomberg via Getty Images

Запасы газа в подземных хранилищах достигли 17 миллиардов кубометров, что является необходимым минимумом для всего отопительного сезона.

Об этом сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

«По состоянию на 1 августа, за два с половиной месяца до начала отопительного сезона, в подземных хранилищах Украины хранятся 17 миллиардов кубометров голубого топлива», — говорится в сообщении.

Таким образом «Нафтогаз» досрочно выполнил план правительства по обеспечению запасов природного газа в ПХГ. На начало августа в украинских хранилищах в режиме «таможенный склад» также хранится 3,9 миллиарда кубометров газа, принадлежащего иностранным трейдерам и частным компаниям-резидентам.

«Мы рассчитываем, что при нормальных условиях функционирования рынка частные компании будут реализовывать объемы газа, которые они хранят в подземных хранилищах, в Украине, а не вывозить за границу. Со своей стороны, компания продолжает импортировать газ и закачивать его в хранилища», — отметил глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко.