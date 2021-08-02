По случаю Дня Независимости украинцы получат четыре выходных подряд

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В Украине в конце августа ожидается один длинный уикенд на четыре выходных дня с учетом празднования Дня Независимости.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина.

В 2021 году государственный праздник День Независимости Украины приходится на вторник, 24 августа, в связи с этим выходным днем сделали и понедельник, 23 августа — День флага Украины.

Следовательно в Украине будет четыре выходные подряд — с субботы, 21 августа, по вторник, 24 августа.

В то же время рабочий день с понедельника, 23 августа, переносится на субботу, 28 августа.

Торжественные мероприятия ко Дню Независимости продлятся три дня — с 22 по 24 августа. Программу мероприятий можно посмотреть здесь.