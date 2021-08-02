Военный УГО побил танцора шоу-балета певицы Дорофеевой. Парня ввели в медикаментозную кому

Новости

Действующий сотрудник Управления государственной охраны избил танцора шоу-балета украинской певицы Надежды Дорофеевой.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы УГО.

По данному факту в УГО назначили служебное расследование, а военнослужащего отстранили от исполнения служебных обязанностей.

В ведомстве пообещали помогать правоохранительным органам, способствовать проведению досудебного расследования, а также оказать необходимую помощь пострадавшему Евгению Гончаренко.

Надежда Дорофеева сообщила, что у парня произошло кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

В ночь на 1 августа певица написала в соцсетях, что ее коллега вместе с друзьями вышел из гей-клуба, после чего неизвестный мужчина сначала толкнул парня, а потом ударил его о забор.