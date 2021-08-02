Непогода оставила без света более полутысячи населенных пунктов. Ветер повалил 42 дерева
- Автор:
- София Телишевская
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Brigipix / Pixabay
В Украине вследствие непогоды без электроэнергии остались 529 населенных пунктов в семи областях.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В Львовской области света нет в 299 городах и селах, в Закарпатской — в 90, в Ивано-Франковской — в 57, а в Тернопольской — в 44.
Гораздо меньше проблем с электричеством возникло в Черновицкой области — без света пока остаются 16 городов и сел, подобная ситуация и в Черниговской области — там обесточены 14 населенных пунктов.
Меньше бедствия непогода нанесла Житомирской области — без света сейчас находятся 10 городов и сел.
Бригады облэнерго работают над устранением неполадок.
На территории отдельных областей из-за осложнений погодных условий частично повреждены кровли двух жилых домов и в общем сломано 42 дерева.
- В ночь на 2 августа во Львове начался сильный ураган, который сломал дерево в Стрыйском парке. Крупные обломки веток упали на девушку и парня, которые гуляли там — пара не выжила.
- Это уже не первый случай падения деревьев. 17 июля в Киеве и области прошел сильный ураган, в результате которого в селах Гавриловка и Сухолучье Вышгородского района погибли два человека. На них во время грозы упали деревья.
- 23 июля гроза обесточила 13 населенных пунктов в трех областях и повалила 90 деревьев. Вследствие непогоды два человека погибли.