Непогода оставила без света более полутысячи населенных пунктов. Ветер повалил 42 дерева

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В Украине вследствие непогоды без электроэнергии остались 529 населенных пунктов в семи областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В Львовской области света нет в 299 городах и селах, в Закарпатской — в 90, в Ивано-Франковской — в 57, а в Тернопольской — в 44.

Гораздо меньше проблем с электричеством возникло в Черновицкой области — без света пока остаются 16 городов и сел, подобная ситуация и в Черниговской области — там обесточены 14 населенных пунктов.

Меньше бедствия непогода нанесла Житомирской области — без света сейчас находятся 10 городов и сел.

Бригады облэнерго работают над устранением неполадок.

На территории отдельных областей из-за осложнений погодных условий частично повреждены кровли двух жилых домов и в общем сломано 42 дерева.