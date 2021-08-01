Apple удалила приложение для знакомств противников вакцинации

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Apple удалила из своего магазина AppStore приложение для знакомств противников вакцинации.

Об этом пишет Business Insider.

Приложение носит название Unjected. Создатели приложения опубликовала снимок письма от Apple, в котором говорится, что оно не соответствует правилам AppStore. В посте Unjected говорится, что программу удалили «очевидно, из-за репутации платформы как пространства, в котором люди могут поддержать свою медицинскую самостоятельность». Платформа отметила, что выходом из ситуации может стать развитие сайта, потому что его «они» (Apple и другие IT-компании) не смогут отключить.

Приложение Unjected запустилось в мае как платформа для знакомств, но с тех по расширил функционал. Unjected позволяет создавать профили, взаимно лайкать других людей и вступать в переписку, у приложения около 18 тысяч загрузок.