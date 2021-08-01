FT: Pfizer и Moderna повысили цены на свои вакцины от коронавируса
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
International Monetary Fund / Flickr
Компании Pfizer и Moderna подняли цену на вакцины от коронавируса на фоне роста спроса на их разработки.
Об этом пишет Financial Times.
По данным издания, стоимость одной дозы вакцины Pfizer выросла с €15,5 до €19,5, а одна инъекция вакцины Moderna теперь стоит €21,5, тогда как ранее за нее просили €19. Издание сообщает, что соглашения Pfizer предусматривают продажу более 2,1 миллиарда доз вакцины до конца 2023 года. Рост обусловлен попытками стран закупить как можно больше вакцин на фоне новой волны пандемии, вызванной штаммом «Дельта».
Pfizer уже отчиталась о планах выручить $33,5 миллиарда в этом году. В целом, консультанты в сфере торговли медицинскими товарами прогнозируют, что продажи Pfizer достигнут $56 миллиардов, Moderna — $30 миллиардов.
- В декабре прошлого года компании Pfizer и BioNTech сократили планы по производству своей вакцины от коронавируса со 100 до 50 млн доз из-за нехватки сырья.
- Перед этим государственный секретарь Бельгии по вопросам бюджета Ева Де Блекер ненароком опубликовала план закупки странами ЕС вакцин от коронавируса (цены и количество доз) — Евросоюз запрещает это делать.