Министерство экологии: в водах главных рек Украины выявили следы ковидных препаратов

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В водных бассейнах Украины выявили остатки медицинских препаратов, которые применяются для лечения коронавируса.

Об этом в программе «Неофициальный разговор» телеканала «Дом» заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Михаил Хорев.

Недавно провели первичный анализ трех основных рек, из которых вода поступает населению: Днепр, Днестр и Северский Донец. Хорев пояснил, что фармпрепараты выводятся из организма и рано или поздно попадают в воду. В последнее время наблюдается тенденция со следами препаратов для больных коронавирусом.

«COVID-препаратов очень много. То, что входит именно в «ковидный» протокол, именно эти вещества сейчас у нас в воде. Мы это фиксируем. Мы же с вами употребляем таблетки. Большое количество людей лечится, и это все попадает туда», — сказал он.

По словам Хорева, по сравнению со странами Европы «у нас не самая плохая ситуация».

«В Европе происходит то же самое. Европейцы четко оценивают: если фармпрепараты обнаруживаются в воде — это значит, что плохо, недостаточно работают очистные сооружения», — добавил замминистра.

Он также сообщил, что в воде нашли пестициды, которые смываются с распаханных земель. Однако их оказалось меньше, чем ожидали экологи.