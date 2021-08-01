Словакия возобновила автобусное сообщение с Украиной

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Словакия возобновила автобусное сообщение через пункт пропуска «Ужгород-Вишне-Немецкое».

Об этом сообщается на странице Государственной пограничной службы.

Восстанавливается пропуск международных автобусов, которые занимаются регулярными и нерегулярными пассажирскими перевозками. В то же время Словакия подчеркивает, что все невакцинированные лица в возрасте от 18 лет (с некоторыми исключениями), которые въезжают в страну, подлежат самоизоляции на 14 суток. Самоизоляция прекращается, если за это время у путешествующего не обнаружились симптомы COVID-19, или если он получил отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не раньше пятого дня после прибытия на территорию Словакии.

Также словацкие коллеги напоминают о необходимости заблаговременной регистрации всех туристов в возрасте от 12 лет на правительственном сайте.