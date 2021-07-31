Глава «Нафтогаза» Витренко: Украина не рассматривает вариант закупки российского газа

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Украина отказалась от экспорта российского газа после оккупации Крыма и начала агрессии на Донбассе и сейчас Киев не рассматривает вариант закупки газа в России.

Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил глава правления компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«Мы вообще такой вариант не рассматриваем, ни с кем не ведем разговор об этом. Здесь как раз у нас такая очень четкая позиция. Мы в принципе хотим, чтобы Украина начала экспортировать газ, а не импортировать. Мы сейчас добываем примерно 20 миллиардов кубов в год, а вся Украина потребляет примерно 30 миллиардов кубов. Соответственно 10 миллиардов мы импортируем. Но при этом если посмотреть только на бытовых потребителей, то мы увидим несколько иную ситуацию», — рассказал Витренко.

Чиновник убежден, что Украине нужно добывать больше газа, чем используют все потребители.

«У нас единая газотранспортная система, то есть не разделяются молекулы отдельно для населения, отдельно — для промышленности. Так оно не работает. И нам нужно перейти к тому, что мы можем экспортировать газ», — сказал Витренко и объяснил, что для этого нужно уменьшить неэффективное потребление газа.

«Например, один из крупнейших и наиболее проблемных секторов, который потребляет газ — это централизованное теплоснабжение. Украина имеет возможности переходить в централизованном теплоснабжении с газа, как из источника энергии, например, на биомассу или биогаз соответственно», — отметил глава «Нафтогаза».