Отказал двигатель. В России истребитель Су-35С упал в Охотское море

Новости

Самолет Су-35С упал в Охотском море в Хабаровском крае из-за отказа двигателя во время учебного полета. Летчик смог катапультироваться.

Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на Восточный военный округ РФ.

Самолет упал в море, когда выполнял учебно-тренировочный полет. Пилот смог катапультироваться, поэтому выжил — его здоровью ничего не угрожает.

Пилота нашла поисковая группа и доставила его на аэродром дислокации. Военные начали расследование инцидента.