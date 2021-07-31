Отказал двигатель. В России истребитель Су-35С упал в Охотское море
- Автор:
- София Телишевская
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Самолет Су-35С упал в Охотском море в Хабаровском крае из-за отказа двигателя во время учебного полета. Летчик смог катапультироваться.
Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на Восточный военный округ РФ.
Самолет упал в море, когда выполнял учебно-тренировочный полет. Пилот смог катапультироваться, поэтому выжил — его здоровью ничего не угрожает.
Пилота нашла поисковая группа и доставила его на аэродром дислокации. Военные начали расследование инцидента.
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