Снялся с поединка. Первая ракетка мира среди мужчин Новак Джокович покинул Олимпиаду без медалей

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Beth Wilson / Flickr

Первая ракетка мира среди мужчин, теннисист Новак Джокович покидает Олимпийские игры в Токио, не получив ни одной медали. Серб снялся с поединка за бронзовую награду в смешанных парах.

Перед этим Джокович проиграл бронзу испанцу Пабло Каррено Бусте. Это было третье за два дня поражение серба на Олимпиаде.

До этого он проиграл немцу Александру Звереву в полуфинале, из-за чего потерял шанс на Golden Slam. А также вместе с партнершей Ниной Стоянович они уступили соперникам в смешанном полуфинале.

Джокович отказался выходить на корт из-за травмы плеча, поэтому бронзовые медали автоматически достались австралийскому дуэту — Эшли Барти и Джону Пирсу.

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