Снялся с поединка. Первая ракетка мира среди мужчин Новак Джокович покинул Олимпиаду без медалей
- Автор:
- София Телишевская
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Beth Wilson / Flickr
Первая ракетка мира среди мужчин, теннисист Новак Джокович покидает Олимпийские игры в Токио, не получив ни одной медали. Серб снялся с поединка за бронзовую награду в смешанных парах.
Перед этим Джокович проиграл бронзу испанцу Пабло Каррено Бусте. Это было третье за два дня поражение серба на Олимпиаде.
До этого он проиграл немцу Александру Звереву в полуфинале, из-за чего потерял шанс на Golden Slam. А также вместе с партнершей Ниной Стоянович они уступили соперникам в смешанном полуфинале.
Джокович отказался выходить на корт из-за травмы плеча, поэтому бронзовые медали автоматически достались австралийскому дуэту — Эшли Барти и Джону Пирсу.
- 11 июля 2021 года сербский теннисист Новак Джокович победил на Уимблдонском турнире. Это шестая победа 34-летнего теннисиста на Уимблдоне. До этого он выигрывал этот турнир в 2011, 2014, 2015, 2018 и 2019 годах. Всего серб выиграл 20 титулов на турнирах Grand Slam. По этому показателю он сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.
- В июне Новак Джокович одержал вторую победу на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос — 2021»).
- В сентябре прошлого года Джоковича дисквалифицировали с Открытого чемпионата США (US Open) после того, как он бросил мячом в линейную судью и попал ей в шею.