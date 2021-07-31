В Украину доставили еще 1,5 млн доз CoronaVac. Всего Минздрав получил 12 млн доз различных вакцин против COVID-19
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- София Телишевская
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Міністерство охорони здоров'я України
В Украину прибыли еще 1,5 миллиона доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Всего с начала прививочной кампании Минздрав получил около 12 миллионов доз различных препаратов от коронавируса.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«На сегодня с начала кампании иммунизации против COVID-19 в Украину прибыли 11 929 056 доз вакцин. А это значит, что к концу лета мы точно сделаем обещанные 10 миллионов прививок», — анонсировал чиновник.
Он отметил, что из полученных Украиной доз более четырех миллионов доставили в рамках механизма COVAX, а более 150 тысяч — как гуманитарную помощь от стран ЕС, остальные купило государство.
Полный курс иммунизации вакциной CoronaVac позволяет пересекать границу таких стран, как Австрия, Финляндия, Нидерланды, Испания, Греция, Словения, Болгария, Турция, Египет.
- CoronaVac — вакцина, которую производит китайская компания Sinovac Biotech. Ее главный компонент — нежизнеспособные вирусные частицы. Они не могут вызвать болезнь, но провоцируют иммунную реакцию. Такую технологию используют для производства многих других вакцин, например против полиомиелита и дифтерии. Для полноценной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в две недели.
- Ранее исследования вакцины в Бразилии показали, что эффективность препарата составляет только 50,38%. Впоследствии украинская фармкомпания «Лекхим» сообщила, что в Турции завершилась третья фаза клинических испытаний вакцины, где ее эффективность оценили в 83,5%.
- Последнее исследование вакцины в Индонезии показало, что препарат обладает почти 100-процентной защитой от осложнений COVID-19, но производитель пока отказался комментировать эти данные.