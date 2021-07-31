Во Львове хотят демонтировать советскую звезду с военного мемориала. Россия направила ноту протеста МИД Украины
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Россия направила Украине ноту протеста из-за планов демонтировать советскую звезду на военном мемориале «Марсово поле» во Львове.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.
«В связи с планами львовской власти по уничтожению копии ордена Отечественной войны на военном мемориале «Марсово поле» 30 июля МИД России направил ноту в МИД Украины», — говорится в сообщении.
В ноте РФ требует от Украины выполнять международные обязательства и нормы национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов.
Отдельно в российском МИДе призвали руководство Украины «отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан победы в Великой отечественной войне, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего Советского Союза».
- Общественная организация «Суспільство майбутнього Львів» обратилась к городским властям с просьбой демонтировать советский орден в конце февраля.
- 20 июля в Львовском горсовете сообщили, что проект решения исполнительного комитета о демонтаже звезды еще готовится. По словам начальницы управления охраны исторической среды Львовского горсовета Лилии Онищенко, в случае демонтажа звезду перенесут в музей «Территория террора».
- В июле Киевский городской совет поддержал демонтаж памятного знака в честь дружбы городов Киева и Москвы. Его установили в 2001 году в сквере на улице Маршала Якубовского в Голосеевском районе столицы.