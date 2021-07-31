Во Львове хотят демонтировать советскую звезду с военного мемориала. Россия направила ноту протеста МИД Украины

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Россия направила Украине ноту протеста из-за планов демонтировать советскую звезду на военном мемориале «Марсово поле» во Львове.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

«В связи с планами львовской власти по уничтожению копии ордена Отечественной войны на военном мемориале «Марсово поле» 30 июля МИД России направил ноту в МИД Украины», — говорится в сообщении.

В ноте РФ требует от Украины выполнять международные обязательства и нормы национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов.

Отдельно в российском МИДе призвали руководство Украины «отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан победы в Великой отечественной войне, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего Советского Союза».