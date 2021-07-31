Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы Турции зонами бедствия. Локализованы уже 88 очагов возгорания

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Twitter / Örnek Haber

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил зонами бедствия районы лесных пожаров.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мы объявили наши регионы, пострадавшие от лесных пожаров, «зонами бедствия, затрагивающими жизни людей». Мы продолжим делать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей страны, компенсировать ее потери и даже улучшить ее возможности», — заявил Эрдоган.

Агентство Анадолу сообщило, что президент Турции отменил рабочую поездку в провинцию Кахраманмараш на юге страны и вылетел из Стамбула в Анталию.

Отметим, в настоящее время пожары продолжаются в провинциях Адана, Анталия, Мерсин, Мугла и Османие.

По данным министра лесного и сельского хозяйства страны Бекира Пакдемирли, на утро 31 июля локализованы 88 из 98 очагов лесных пожаров в Турции.

Сейчас продолжается тушение 10 очагов.