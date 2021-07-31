Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы Турции зонами бедствия. Локализованы уже 88 очагов возгорания
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- Екатерина Кадакова
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Twitter / Örnek Haber
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил зонами бедствия районы лесных пожаров.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Мы объявили наши регионы, пострадавшие от лесных пожаров, «зонами бедствия, затрагивающими жизни людей». Мы продолжим делать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей страны, компенсировать ее потери и даже улучшить ее возможности», — заявил Эрдоган.
Агентство Анадолу сообщило, что президент Турции отменил рабочую поездку в провинцию Кахраманмараш на юге страны и вылетел из Стамбула в Анталию.
Отметим, в настоящее время пожары продолжаются в провинциях Адана, Анталия, Мерсин, Мугла и Османие.
По данным министра лесного и сельского хозяйства страны Бекира Пакдемирли, на утро 31 июля локализованы 88 из 98 очагов лесных пожаров в Турции.
Сейчас продолжается тушение 10 очагов.
- В турецкой Анталии в результате пожаров пострадали 53 человека. Власти расследуют разные версии возгорания. Лесные пожары вспыхнули сразу в четырех местах в Манавгатском районе.
- Масштабные лесные пожары в провинциях Мугла и Анталия постепенно подбираются к курортным городам. В правительстве подтвердили информацию о трех погибших.
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