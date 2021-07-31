Минюст США обвинил российских хакеров во взломе учетных записей сотрудников федеральной прокуратуры

Новости

Российские хакеры, причастные к масштабной кибератаке через программное обеспечение SolarWinds, взломали электронные почты некоторых федеральных прокуратур в США.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Министерство юстиции США.

По данным ведомства, с 7 мая по 27 декабря 2020 года были скомпрометированы 80% учетных записей электронной почты Microsoft, которые использовали сотрудники четырех прокурорских офисов в Нью-Йорке.

Всего, отметили в Минюсте, были взломаны аккаунты по меньшей мере одного сотрудника в каждом из 27 офисах прокуратуры. Среди них были большие офисы в Лос-Анджелесе, Майами, Вашингтоне и Восточном округе Вирджинии, значительное количество людей пострадало от действий хакеров в прокуратурах Южного и Восточного округа Нью-Йорка, которые расследуют дела, связанные с должностными лицами, в частности в отношении бывшего президента США.

В то же время в министерстве не обнародовали детали относительно информации, которая могла попасть в руки хакеров, и как может повлиять взлом учетных записей на рассмотрение дел.