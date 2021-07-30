Комиссия определила цену для продажи завода «Большевик» в Киеве. Аукцион начнут с суммы в почти 1,4 млрд гривен
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- Алексей Ярмоленко
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Wikipedia / Kiyanka
Аукционная комиссия по приватизации определила стартовую цену для продажи завода «Первый киевский машиностроительный завод» (ранее — «Большевик») в Киеве. Правительству предложат выставить цену в 1,398 млрд гривен.
Об этом в комментарии Интерфаксу рассказал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.
«Приватизация завода «Большевик» — это шанс на вторую жизнь для этого предприятия, имеющего более 500 млн грн долгов. В предыдущие годы производство было уничтожено, и теперь основной вид деятельности — сдача помещений в аренду», — отметил он.
Сенниченко рассказал, что среди условий приватизации есть инвестиции и ремонт промышленной площадки в Жашкове на сумму более 57 млн гривен, сохранение основного вида деятельности, а также погашение долгов.
По предварительному графику, аукцион по продаже завода запланирован на октябрь 2021 года.
- В декабре правительство утвердило перечень госпредприятий, подлежащих приватизации. В 2021 году правительство планирует продать Одесский припортовый завод, завод «Большевик», Объединенную горно-химическую компанию, «Президент-отель» в Киеве, а также «Центрэнерго». К продаже готовят также несколько облэнерго и теплоэлектроцентралей.