СНБО: Президент поставил задачу не повышать стоимость электроэнергии для уязвимых слоев населения

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Офіс президента України / Facebook

Президент Владимир Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны поставил задачу не повышать цены на электроэнергию для самых уязвимых слоев населения.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Мы не позволим никому на сегодняшний день манипулировать тарифами, как некоторые надеются. Есть сейчас расшатывание ситуации, и на весну уже кто-то там начинает говорить по российскому сценарию о «тарифном майдане», — отметил Данилов и добавил, что президент дал четкую задачу предотвратить повышение тарифов для бедных.

«Мы это обязательно должны сделать», — подчеркнул секретарь СНБО.

Также Совет национальной безопасности и обороны рассматривает возможность введения временных администраций на предприятиях энергетической сферы.

«Мы видим признаки определенной монополизации на этом рынке. У нас на сегодняшний день 8 фамилий: Ахметов, Новинский, братья Суркисы, Григоришин, Боголюбов, Коломойский, Левочкин, Бойко и гражданин РФ Воеводин. Они владеют распределительными сетями. Мы на сегодня рассматриваем возможность введения временных администраций в случае необходимости, если будет возникать угроза национальной безопасности», — заявил Данилов.