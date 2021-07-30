Женщину впервые назначили на генеральскую должность в ВСУ
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
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Минобороны Украины
Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ о назначении полковника медицинской службы Татьяны Остащенко на должность командующего Медицинскими силами ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
«Впервые женщина возглавила одно из командований в Вооруженных силах Украины. Постепенно движемся к построению Вооруженных сил нового образца. Благодаря реформированию армии в соответствии с принципами и подходами НАТО женщины сейчас могут проходить военную службу наравне с мужчинами», — заявил Таран.
Он добавил, что сейчас в рядах армии уже становится обыденностью, когда женщина занимает должности, на которых прежде были исключительно мужчины.
«Теперь женщина заняла генеральскую должность командующего. Вполне вероятно, что в ближайшей перспективе в Вооруженных силах появится первая женщина — бригадный генерал», — подчеркнул министр.
По его словам, сейчас женщины составляют почти четверть общей численности Вооруженных сил.
- Татьяна Остащенко в 1996 году окончила фармацевтический факультет Львовского государственного медицинского института, а в 1998 году — Украинскую военно-медицинскую академию. Прошла подготовку на ряде курсов армий государств-НАТО. В Кранфильдском университете (Великобритания) окончила курсы реформирования сектора обороны и безопасности, а также стратегического лидерства для руководящего состава.