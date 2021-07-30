В Украину вернулись яхтсмены, которых помиловали в Грузии

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Vicuna R / Flickr

В Украину 30 июля вернулись яхтсмены Юрий Хомич и Владимир Дьяченко, которых Грузия 19 июля выпустила из тюрьмы по договоренности президентов стран.

Об этом посольство Украины в Грузии сообщило в Facebook.

Отметим, что яхтсменов задержали грузинские пограничники в ноябре 2020 года. Они задержали яхту с Дьяченко и Хомичем на борту, а также гражданином Грузии Михаилом Батуриным. Яхта шла в Турцию вдоль берега Грузии. Всех трех обвинили в незаконном пересечении границы и отправили в СИЗО. СМИ писали, что Батурин ранее работал в охране экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

14 июля 2021 года Батумский городской суд в Грузии осудил украинцев до 4 лет лишения свободы. Тогда украинская сторона сразу заявила, что считает решение суда несправедливым и не соответствующим духу дружбы и партнерства между странами.