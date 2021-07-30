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Минздрав рекомендует в отдельных случаях прививать от коронавируса детей старше 12 лет. Что для этого надо?

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

International Monetary Fund / Flickr

Министерство здравоохранения рекомендует в отдельных случаях вакцинировать препаратом Pfizer детей старше 12 лет.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Вакцинировать следует, если:

Для получения прививки родители детей 12—15 лет или сами дети в возрасте 16—17 лет обращаются к педиатру или семейному врачу. Врач может выдать документ, свидетельствующий о наличии у ребенка сопутствующей патологии и отсутствии противопоказаний к прививке вакциной Pfizer, а также документы, свидетельствующие о необходимости вакцинировать ребенка для выезда за границу.

Получив медицинскую справку от врача, надо позвонить в удобный центр массовой вакцинации или пункт прививки (перечень и контакты: list.covid19.gov.ua) и, если там есть вакцина Pfizer, записать ребенка на прививку.