Минздрав рекомендует в отдельных случаях прививать от коронавируса детей старше 12 лет. Что для этого надо?
- Автор:
- Олег Панфилович
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International Monetary Fund / Flickr
Министерство здравоохранения рекомендует в отдельных случаях вакцинировать препаратом Pfizer детей старше 12 лет.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Вакцинировать следует, если:
- ребенок имеет высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после COVID-19 из-за сопутствующих заболеваний и не имеет противопоказаний к вакцинации;
- с целью объединения семьи выезжает в страну, где для пересечения границы необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19, или международное свидетельство о вакцинации;
- выезжает на обучение в страну, где для пересечения границы или для обучения необходим сертификат о вакцинации против COVID-19;
- является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия в мероприятии необходимо международное свидетельство о вакцинации;
- приехал из другой страны, где он получил первую дозу вакцины Pfizer, и имеет документы в подтверждение этого.
Для получения прививки родители детей 12—15 лет или сами дети в возрасте 16—17 лет обращаются к педиатру или семейному врачу. Врач может выдать документ, свидетельствующий о наличии у ребенка сопутствующей патологии и отсутствии противопоказаний к прививке вакциной Pfizer, а также документы, свидетельствующие о необходимости вакцинировать ребенка для выезда за границу.
Получив медицинскую справку от врача, надо позвонить в удобный центр массовой вакцинации или пункт прививки (перечень и контакты: list.covid19.gov.ua) и, если там есть вакцина Pfizer, записать ребенка на прививку.
- В мае Европейский Союз одобрил использование вакцины Pfizer-BioNTech от коронавируса для детей в возрасте 12—15 лет.