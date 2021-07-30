СБУ обнаружила сеть интернет-агентов, которые действовали по заказу спецслужб России. Среди них — чиновник ГСЧС

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Пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила сеть интернет-агитаторов, призывавших к изменению границ и захвату власти в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Инструкции» для проведения информационно-подрывных операций через интернет агитаторы получали от своих кураторов из России. Во время обысков по месту жительства правоохранители нашли компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

На Закарпатье в этой сети был чиновник местного подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, злоумышленников разоблачили в Одесской, Киевской и Львовской областях. СБУ возбудила уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.