Зеленский назначил главой миссии Украины при НАТО экс-посла в Великобритании
- Автор:
- Олег Панфилович
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NATO North Atlantic Treaty / Flickr
Президент Владимир Зеленский назначил Наталью Галибаренко главой Миссии Украины при НАТО.
Об этом говорится в соответствующем указе.
Галибаренко — украинский дипломат, с 2014 по 2015 год занимала должность первого заместителя министра иностранных дел, с 2015 по 2020 год — должность посла Украины в Великобритании.
Миссия Украины при НАТО — дипломатическое представительство, основанное для обеспечения постоянного сотрудничества Украины с НАТО и участия в Совете евроатлантического партнерства, а также для реализации положений Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО, подписанной в 1997 году.
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