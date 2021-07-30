Зеленский назначил главой миссии Украины при НАТО экс-посла в Великобритании

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NATO North Atlantic Treaty / Flickr

Президент Владимир Зеленский назначил Наталью Галибаренко главой Миссии Украины при НАТО.

Об этом говорится в соответствующем указе.

Галибаренко — украинский дипломат, с 2014 по 2015 год занимала должность первого заместителя министра иностранных дел, с 2015 по 2020 год — должность посла Украины в Великобритании.

Миссия Украины при НАТО — дипломатическое представительство, основанное для обеспечения постоянного сотрудничества Украины с НАТО и участия в Совете евроатлантического партнерства, а также для реализации положений Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО, подписанной в 1997 году.